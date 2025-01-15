أوقاف كفر الشيخ تشدد على عدم تمكين غير المصرح لهم بصعود المنبر

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ مراعاة حرمة المساجد وقدسيتها ونظافتها من أهم الأولويات، ومن واجبنا أنّ نبذل كل جهد واجتهاد في سبيل خدمة بيوت الله عز وجل، والحرص على نظافتها، وضرورة الاهتمام بها مبنى ومعنى.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية لجميع الأنشطة الدعوية والقرآنية، وفي مقدمتها خطبة الجمعة، مع الالتزام بالموضوع والوقت، وكذلك متابعة الدروس الدعوية، والمقارئ القرآنية للأئمة والجمهور والواعظات، ومكاتب التحفيظ، وقوافل الواعظات، وحلقات التحفيظ حتى يتبوأ المسجد دوره الحقيقي في بناء الوعي الديني الوسطي الرشيد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة بمديري الإدارات الفرعية بديوان عام المديرية، بحضور الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد خدمة للدين والوطن، مشيرًا إلى أنّ العمل والتفاني هو أساس التقدم، مؤكدًا أنّ تنظيم العمل وفق أهداف ورؤى واضحة ينتج عملًا متميزًا ومؤثرًا يؤتي ثماره.

وشدّد وكيل الوزارة على عدم تمكين أحد من غير المصرح لهم من وزارة الأوقاف بصعود المنبر أو أداء الدروس والقوافل والندوات وما شابه ذلك، إضافة إلى متابعة النظافة بجميع المساجد لاستقبال الرواد، وخصوصًا أسطح المساجد، وإزالة مياه الأمطار والمخلفات الموجودة عليها، وكذلك إزالة كل ما يسيئ إلى مظهرها الحضاري، ويكون ذلك تحت إشراف مدير الإدارة شخصيًّا.