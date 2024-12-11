وكيل "أوقاف كفر الشيخ" يسلّم لحوم صكوك الإطعام للتضامن الاجتماعي لتوزيعها

كتب لؤى على

سلّم الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، طنين (٢ طن) من لحوم صكوك الإطعام إلى مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وذلك بديوان عام المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ؛ والمهندس السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، وبدعم ورعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال هذه الجهود إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وإيصال الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا بعزة وكرامة.

وقد أشاد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالجهود المبذولة من وزارة الأوقاف في تنفيذ مبادرة صكوك الإطعام، وأكد أهمية التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية لضمان وصول هذه اللحوم إلى مستحقيها من خلال قوائم المستفيدين التي تم إعدادها مسبقًا بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

هذا وقد ثمّن المهندس السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، هذه المبادرة النوعية التي تؤكد التكامل بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين، وأشار إلى أن عملية التوزيع تتم بكل شفافية ومراعاة للضوابط المحددة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل.

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها في دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج صكوك الإطعام، الذي يُعد أحد أبرز المبادرات المجتمعية التي تستهدف تعزيز قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع المصري.