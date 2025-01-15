أمن البحيرة ينجح فى تحرير طفل بعد خطفه لطلب فدية 4 ملايين جنيه

البحيرة -ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 4 أشخاص، لاتهامهم بخطف طفل بمركز أبو المطامير بالظهير الصحراوى، وطلب مبالغ مالية من والده مقابل إعادته مرة أخرى.

وتلقت مديرية أمن البحيرة، بلاغا بالواقعة من "السيد .ا.ا" صاحب مزرعة دواجن بغياب نجله محمد البالغ من العمر 9 سنوات من أمام مدرسته، وتلقيه اتصال هاتفى من مجهول يطلب منه مبلغ 4 ملايين جنيه فدية مقابل إعادة نجله.

وعلى الفور، وجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد ترابيس رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، وذلك لكشف ملابسات الواقعة والقبض على المتهمين، وإعادة الطفل المخطوف إلى أسرته.



وكشفت التحريات الأمنية، أن وراء ارتكاب واقعة خطف الطفل، أربعة أشخاص قاموا بخطف الطفل باستخدام سيارة ملاكى، بقصد الحصول على مبالغ مالية كفدية من والد المجنى عليه لعلمهم بقدرته المالية، وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وتحرير الطفل المختطف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.