إخلاء سبيل سيدة فى واقعة محاولة خطف طفل من والدته داخل سوبر ماركت بطنطا

الغربية ـ مصطفى عادل

قررت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل المتهمة بمحاولة خطف طفل أمام والدته من داخل سوبر ماركت، بعدما أكدت التحريات، عدم صحة الواقعة وأن الواقعة حدثت عن طريق الخطأ، حيث كانت المتهمة متواجدة بذات المكان برفقة طفليها، وقامت بالإمساك بالطفل بعدما اختلط عليها الأمر بأنه أحد طفليها.

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية كائن بدائرة القسم، وبرفقتها نجلها (سن عام ونصف)، فوجئت بقيام (سيدة أخرى) كانت متواجده بذات المحل بإصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج، إلا إنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها.

وبإجراء التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم "ولم يُستدل لها على معلومات جنائية") .. وبمواجهتها قررت أنها كانت متواجدة بذات المحل لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها نجليها (سن 3 ، 5 سنوات) ، وقيامها باصطحاب الطفل المُشار إليه بدلاً من أحد نجليها عن طريق الخطأ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



