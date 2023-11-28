لماذا يمرض الأطفال بكثرة في الشتاء؟.. اعرف الأسباب والوقاية

كتبت فاطمة خليل



الأمراض الشائعة عند الأطفال خلال فصل الشتاء ​1. التهاب القصيبات تتضمن هذه الحالة التهابًا في الشعب الهوائية الصغيرة في الرئة، مما يسبب تراكم المخاط وضيق التنفس، تشمل الأعراض الشائعة السعال والحمى وسيلان الأنف والتنفس السريع. يعاني جميع الأطفال تقريبًا من هذه العدوى في سن الثانية، ويتعافى معظمهم بشكل طبيعي. 2. نزلات البرد هذا مرض شائع يسببه فيروس، وعادة ما يكون له أعراض خفيفة مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف. غالبًا ما يصاب الأطفال الصغار بالكثير من نزلات البرد قبل أن يبلغوا عامين. والسبب هو أن الأطفال الصغار ما زالوا بحاجة إلى بناء دفاعات ضد العديد من فيروسات البرد المختلفة. الإصابة بنزلات البرد بكثرة لا تعني أن جهاز المناعة لدى الطفل ضعيف؛ إنه يظهر فقط أنهم كانوا حول الكثير من الفيروسات. تستمر نزلات البرد عادةً لمدة أسبوع تقريبًا، ولكنها قد تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين. 3. التهاب الحلق بالعقديات وتسببه البكتيريا ويحدث عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 سنة. تشمل الأعراض الحمى وألم في الحلق وصعوبة في البلع والصداع. عادة لا يصاحبه السعال وسيلان الأنف. وقد يحدث معه أحياناً طفح جلدي أحمر، وهو ما يعرف بالحمى القرمزية. ويمكن علاجه بسهولة وسرعة بالمضادات الحيوية. 4. التهاب المعدة والأمعاء هذه عدوى معوية لها أعراض مثل الإسهال والقيء وآلام البطن والحمى وآلام الجسم. ينبغي إعطاء الكثير من السوائل لمنع الجفاف باستخدام محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم. تجنب إعطاء عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الإسهال. تعتبر الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، وغسل اليدين بشكل صحيح، والتطعيم ضد فيروس الروتا من الاستراتيجيات المهمة للوقاية من التهاب المعدة والأمعاء. نصائح للتعامل مع نزلات البرد والسعال عند الأطفال: -إذا كان الرضيع يواجه صعوبة في الرضاعة بسبب انسداد الأنف، استخدم شفاط الأنف لإزالة المخاط من الأنف. مع حلول فصل الشتاء، يواجه الأطفال غالبًا خطر الإصابة بأمراض الشتاء الشائعة، حيث يؤدي موسم البرد إلى زيادة في الأمراض مثل البرد والأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي بين الأطفال، ويحدث هذا عادة بسبب التعرض للطقس البارد والأماكن المزدحمة وضعف جهاز المناعة، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب كثرة إصابة الأطفال بالمرض فى الشتاء وطرق الوقاية، بحسب موقع health shot.تتضمن هذه الحالة التهابًا في الشعب الهوائية الصغيرة في الرئة، مما يسبب تراكم المخاط وضيق التنفس، تشمل الأعراض الشائعة السعال والحمى وسيلان الأنف والتنفس السريع. يعاني جميع الأطفال تقريبًا من هذه العدوى في سن الثانية، ويتعافى معظمهم بشكل طبيعي.هذا مرض شائع يسببه فيروس، وعادة ما يكون له أعراض خفيفة مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف. غالبًا ما يصاب الأطفال الصغار بالكثير من نزلات البرد قبل أن يبلغوا عامين. والسبب هو أن الأطفال الصغار ما زالوا بحاجة إلى بناء دفاعات ضد العديد من فيروسات البرد المختلفة. الإصابة بنزلات البرد بكثرة لا تعني أن جهاز المناعة لدى الطفل ضعيف؛ إنه يظهر فقط أنهم كانوا حول الكثير من الفيروسات. تستمر نزلات البرد عادةً لمدة أسبوع تقريبًا، ولكنها قد تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين.وتسببه البكتيريا ويحدث عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 سنة. تشمل الأعراض الحمى وألم في الحلق وصعوبة في البلع والصداع. عادة لا يصاحبه السعال وسيلان الأنف. وقد يحدث معه أحياناً طفح جلدي أحمر، وهو ما يعرف بالحمى القرمزية. ويمكن علاجه بسهولة وسرعة بالمضادات الحيوية.هذه عدوى معوية لها أعراض مثل الإسهال والقيء وآلام البطن والحمى وآلام الجسم. ينبغي إعطاء الكثير من السوائل لمنع الجفاف باستخدام محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم. تجنب إعطاء عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الإسهال. تعتبر الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، وغسل اليدين بشكل صحيح، والتطعيم ضد فيروس الروتا من الاستراتيجيات المهمة للوقاية من التهاب المعدة والأمعاء.-إذا كان الرضيع يواجه صعوبة في الرضاعة بسبب انسداد الأنف، استخدم شفاط الأنف لإزالة المخاط من الأنف.

-لا ينصح باستخدام مثبطات السعال للأطفال دون سن 4 سنوات.

-مضادات الاحتقان الأنفية لمدة 2 إلى 3 أيام يمكن أن تقلل من إفرازات الأنف وينبغي إعطاء خافضات الحرارة للحمى.

-بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة، فإن نصف ملعقة من العسل في مشروب دافئ قبل ساعة من النوم قد تساعد الطفل على الاستيقاظ بشكل أقل في الليل. كيف نحافظ على سلامة الأطفال في الشتاء؟ -غسل اليدين بشكل متكرر

-تناول نظام غذائي صحي وشرب الكثير من الماء

-ابق على اطلاع دائم بالتطعيمات، بما في ذلك لقاح الأنفلونزا السنوي

-احصل على الكثير من الراحة والنوم

-ابق في المنزل إذا لم تكن على ما يرام لمنع انتشار الجراثيم

-قم بتعليم الأطفال كيفية السعال أو العطس في الجزء العلوي من الأكمام أو المرفقين مع البالغين الذين يقومون بنمذجة هذا السلوك

-شجع الأطفال على تجنب لمس عيونهم وأفواههم عند الخروج

-قم دائمًا بإلباس الأطفال الصغار طبقة إضافية من الملابس، عن التى ترتديها.