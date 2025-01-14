هذا ما يحدث لدماغك عندما تتناول أدوية النوم

كتبت فاطمة خليل

أثارت دراسة حديثة مخاوف بشأن التأثيرات الطويلة الأمد المحتملة لأدوية النوم أو "المنوم" على صحة الدماغ، ووجد الباحثون أن بعض أدوية النوم قد تتداخل مع قدرة الدماغ على إزالة البروتينات السامة، مما يزيد من خطر الإصابة باضطرابات عصبية مثل مرض الزهايمر، بحسب موقع "تايمز ناو".

استخدمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Cell، التصوير الدماغي والقراءات الكهربائية لفحص كيفية عمل الجهاز اللمفاوي - وهي شبكة واسعة النطاق في الدماغ مسؤولة عن إزالة البروتينات الفضلات - أثناء النوم العميق في فئران المختبر.

واكتشف الباحثون أنه أثناء النوم غير السريع، تحدث تذبذبات متزامنة بإحكام في الدماغ، مدفوعة بالنورإبينفرين، وهي مادة كيميائية مرتبطة بالإثارة والتوتر.

تساعد هذه التذبذبات في ضخ السائل النخاعي عبر الدماغ، مما يؤدي إلى إزالة البروتينات السامة مثل تاو وأميلويد، والتي من المعروف أنها تساهم في مرض الزهايمر عندما تتراكم.

وجد الفريق البحثي، بقيادة الدكتورة مايكين نيدرجارد، المدير المشارك لمركز جامعة روتشستر للطب العصبي الانتقالي بالولايات المتحدة، أن "النتائج تسلط الضوء على التأثيرات الضارة المحتملة لبعض مساعدات النوم الدوائية على صحة الدماغ، مما يؤكد على أهمية الحفاظ على بنية النوم الطبيعية".

وأوضحت الباحثة الرئيسية ناتالي هاوجلوند، وهي زميلة ما بعد الدكتوراة في جامعة أكسفورد، أن الانقباض الإيقاعي للأوعية الدموية يولد عمل الضخ اللازم لنظام الغدد الليمفاوية للعمل بشكل فعال. هذه النتائج تكمل فهمنا للديناميكيات داخل الدماغ أثناء النوم العميق".

وحذر الباحثون من أنه في حين أن نتائجهم كانت تستند إلى دراسات أجريت على الحيوانات، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان الاستخدام طويل الأمد لمساعدات النوم يؤثر على خطر إصابة الإنسان بالخرف أو مرض الزهايمر.

نصائح لتحسين جودة النوم بشكل طبيعي

نظرًا للمخاطر المحتملة المرتبطة بالاستخدام طويل الأمد لأدوية النوم، فإن التركيز على الطرق الطبيعية لتحسين جودة النوم أمر ضروري، فيما يلي بعض النصائح لتعزيز النوم بشكل أفضل وحماية صحة الدماغ:

1. إنشاء روتين للنوم: اذهب إلى النوم واستيقظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، لتنظيم الساعة الداخلية لجسمك.

2. خلق بيئة مريحة وقت النوم: حافظ على غرفة نومك باردة ومظلمة وهادئة. تجنب الشاشات قبل ساعة من موعد النوم، حيث يمكن للضوء الأزرق تعطيل إنتاج الميلاتونين.

3. مارس تقنيات الاسترخاء: يمكن للأنشطة مثل التأمل أو التنفس العميق أن تقلل من التوتر.

4. تجنب الكافيين والنيكوتين والوجبات الثقيلة قبل موعد النوم. اختر بدلاً من ذلك شاي الأعشاب المهدئة مثل البابونج.

5. ممارسة الرياضة بانتظام: مارس النشاط البدني أثناء النهار لتعزيز النوم العميق. ومع ذلك، تجنب ممارسة التمارين الرياضية القوية قبل موعد النوم.

6. إعطاء الأولوية للنظام الغذائي: أدرج الأطعمة الصديقة للنوم مثل اللوز والكيوي، والتي من المعروف أنها تدعم جودة النوم.

7. يمكن أن يؤدي تدوين اليوميات أو قراءة كتاب إلى تهدئة عقلك ومساعدتك على الانتقال إلى حالة من الاسترخاء قبل النوم.