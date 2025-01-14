محافظ كفرالشيخ: تنفيذ 70% من مشروع الصرف بقرية حاذق فى بيلا لخدمة 120 ألف نسمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مشروع صرف صحي قرية حاذق وتوابعها بمركز بيلا، بطاقة إنتاجية 14000/ 21000 م3/يوم لخدمة حوالى 120 ألف نسمة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 70%، وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بمراكز ومدن المحافظة.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح تفصيلي من مدير عام الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ؛ حول مشروع صرف صحي حاذق، الذي يهدف إلى تحسين البنية الأساسية، كما تفقد مبنى محطة المعالجة، وأحواض الحمأة، بالإضافة إلى تصاميم خطوط الطرد، و شبكات الانحدار، كما اطلع على المباني الإدارية وغيرها من مكونات المشروع المختلفة، وذلك في إطار متابعة سير العمل والتأكد من تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات الفنية المحددة، والذى ينفذه مصنع الطائرات، مقدماً خالص الشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعمه المشرف والمستمر لمشروعات البنية الأساسية لخدمة أهالينا بكفرالشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن هناك اهتمام ومتابعة مستمرة وتذليل أي عقبات للإسراع في إنهاء مشروع معالجة الصرف الصحى بقرى المحافظة، بما يواكب جهود الدولة لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين، ووفقًا لاهتمام القيادة السياسية بتدشين عدد من محطات معالجة المياه لتحسين جودة الحياة لأهالينا.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يقع على مساحة 10 أفدنة و12 قيراطًا، بقرية حاذق، وتبلغ القدرة الاستيعابية للمحطة 16 ألف متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ الإنشاءات بلغت 70%، و65٪؜ للأعمال الكهروميكانيكية، لتصل شبكة الانحدار بها لطول 45 كم، و15 مترًا لخطوط الطرد، ومن المقرر زيادة طاقتها مستقبلًا إلى 21 ألف متر مكعب يوميًا،

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يستقبل تصرفات الصرف الصحي من 10 قرى وتوابعهم، بمركز بيلا، وذلك من خلال 11 محطة رفع موزعة على القرى المخدومة كمرحلة أولى، لافتًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد له.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تحرص المحافظة على متابعة نسب التنفيذ بها وحل المشكلات التي تواجهها بشكل لحظي، بما يحقق رضا المواطنين بجميع مراكز المحافظة، حيث نتطلع لتحقيق خدمات الصرف الصحي بنسبة 100% لجميع القرى المستهدفة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على نظافة البيئة والصحة العامة للمواطنين.