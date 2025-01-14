جامعة الإسكندرية ترحل موعد امتحانات الفترة الصباحية غدًا بسبب الطقس

الإسكندرية أسماء على بدر

قرر مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، القائم بعمل رئيس الجامعة، ترحيل موعد امتحانات الفترة الصباحية غداً الأربعاء الموافق 15 يناير 2025 لمدة نصف ساعة لتبدأ 9:30 صباحًا، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة ويتم ترحيل نصف ساعة للإمتحانات التالية لنفس اليوم نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت وجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارًا من غدًا الأربعاء 15 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة. واتباع ارشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية والقيادة بهدوء تام ولا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.