محافظة الإسكندرية تحذر من الشبورة الكثيفة غدا.. وتطالب السائقين بالحذر

الإسكندرية جاكلين منير ـ أحمد الزغبي

حذرت محافظة الإسكندرية، قائدى المركبات وتوخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

يأتى ذلك بناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التى تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارا من غدا الأربعاء 15 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025.

وناشدت المحافظة السائقين اتباع ارشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية:

- القيادة بهدوء تام

- لا تقود السيارة فى حال انعدام الرؤية.

- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.