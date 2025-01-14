الأعلى خلال 30 عاما.. ارتفاع درجة حرارة مياه بحيرة ليمان بسويسرا 1.3 درجة

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ذكرت اللجنة الدولية لحماية مياه بحيرة "ليمان" (أو بحيرة جنيف) بسويسرا (إس آي بي إي إل) في تقريرها العلمي السنوي الأخير، إلى استمرار ارتفاع درجة حرارة مياه بحيرة ليمان حيث بلغت درجات الحرارة هذا السطح المائي الهائل عام 2023 إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضافت اللجنة في بيان - حسبما أوردت إذاعة "لاك" السويسرية - إن المياه السطحية لبحيرة ليمان سجلت متوسط ​​درجة حرارة 13.6 درجة، أي 1.3 درجة أعلى من متوسط ​​الثلاثين عاما الماضية.

وأوضح البيان أن المياه العميقة تتأثر بهذه الظاهرة وارتفعت درجة حرارتها بمقدار 1.1 درجة خلال 11 عاما .

وأشار التقرير أيضا إلى "الضعف المتزايد للنظام البيئي لبحيرة ليمان أمام تغير المناخ"، وتظهر دورات تكاثر سمك الكورجون الأبيض والجثم تغيرات موسمية مرتبطة مباشرة بارتفاع درجات حرارة الماء، وتستمر أعداد العوالق الحيوانية في الانخفاض .

وفيما يتعلق بالملوثات الدقيقة، فإن تركيزاتها في مياه البحيرة تميل إلى الانخفاض "بفضل الجهود المشتركة في قطاعي الزراعة ومعالجة مياه الصرف الصحي"، ومع ذلك، لا يزال التلوث البلاستيكي يمثل مشكلة، مع التركيزات العالية، من البلاستيك الذي يتكون أساسا من الألياف الاصطناعية.

وفي مواجهة تغير المناخ، تشكل البحيرة موردا استراتيجيا أساسيا، وبالتالي فإن "العمل المتضافر" من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين ضروري لضمان جودة مياه البحيرة و"مرونة نظامها البيئي".

يذكر أن بحيرة ليمان أو بحيرة جنيف‏ هي إحدى أكبر البحيرات الأوروبية، وتقع 60% من مساحة البحيرة في الحدود السويسرية ضمن كانتون فود وكانتون فاليز وكانتون جنيف، و40% في الحدود الفرنسية ضمن إقليم سافوا العليا. وتعود تسمية البحيرة إلى العهد الروماني ومع اشتهار مدينة جنيف بدأت تُسمى ببحيرة جنيف، ولكنَّ الاسم المتفق عليه في فرنسا منذ القرن الثامن عشر هو بحيرة ليمان.