إزالة كوبرى المندرة لإنشاء مترو "أبو قير" والمحافظة تعلن المسارات البديلة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال تمهيد المسارات البديلة لكوبرى المندرة بدءا من جسم النفق حتى نقطة مرور المندرة، وذلك فى إطار التمهيد لأعمال هدم الكوبرى وتطوير ميدان المندرة، وذلك فى إطار مشروع مترو الإسكندرية الجارى تنفيذه حاليا.

ويتم العمل حاليا على تنفيذ المسار البديل على مرحلتين المرحلة الأولى داخل حرم المترو فى الجزء الواقع بين نقطة مرور الزعيم وهيكل الكوبرى القائم.

والمرحلة الثانية من كوبرى المندرة (حرم المترو) وصولا إلى نقطة شرطة المندرة كما ستتضمن إزالة الجزيرة الوسطى بالطريق وإزالة الستارة النباتية والنخيل وأعمدة الإنارة واستاندات الاعلانات المتواجدة على الجزيرة.

وتنوه محافظة الإسكندرية إلى أن كافة الأعمال تتم بتواجد ممثلى المرافق المختلفة حتى لا يكون هناك أى تعارض مع المسار البديل، ولن يتم القيام بهدم الكوبرى إلا بعد الانتهاء من أعمال تنفيذ المسار البديل بالكامل، للتأكد من وجود سيولة مرورية وعدم وجود أى عرقلة سواء لسير المواطنين أو المركبات.

ومن المقرر أن يتم توسعة حرم الطريق الناقل من قلب المندرة إلى الكورنيش والعكس مع زيادة عدد الحارات المرورية مما يتبعه خلق سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة.



هدم الكوبرى لتنفيذ مشروع المترو