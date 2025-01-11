260 ألف طالب يؤدون امتحانات صفوف النقل فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

أجري الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة تفقدية اليوم لمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2025/2024.

وشملت الجولة زيارة المطبعة السرية بإدارة كفر سعد التعليمية خلال تسليم مظاريف الأسئلة، كما شهد وكيل تعليم دمياط، غرفة العمليات داخل إدارة كفر سعد التعليمية، ومتابعة وصول المظاريف إلى جميع اللجان بالمحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن 260,584 طالب وطالبة بجميع مراحل التعليم العام والتعليم الفني يؤدون الامتحانات في 718 لجنة على مستوى المحافظة، موضحا أن سير الامتحانات في عدة مدارس بكفر سعد تسير بدون أية معوقات، مضيفا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لم ترصد أي مخالفات، مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وطبقًا للمواصفات القياسية.

وشدد وكيل تعليم دمياط، على أهمية تحري الدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، مطالباً بالالتزام بجميع اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات. كما شدد على ضرورة توفير بيئة هادئة للطلاب داخل اللجان مع منع استخدام الهواتف المحمولة.