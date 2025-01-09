محافظ الغربية: جميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن جميع مدارس المحافظة جاهزة بشكل كامل لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر حتى الخميس 23 من الشهر ذاته.

وشدد المحافظ على أن الاستعدادات تمت بما يضمن تحقيق الانضباط والتنظيم الكامل داخل لجان الامتحانات، لتوفير بيئة مناسبة تُمكّن الطلاب من أداء الامتحانات بيسر وسلاسة.

وأضاف محافظ الغربية، أن المحافظة استعدت بشكل كامل لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى الأعداد الكبيرة التي تعكس حجم الجهود المبذولة لضمان نجاح العملية الامتحانية. وصرح بأن 432,641 طالبًا في المرحلة الابتدائية سيؤدون الامتحانات في 876 مدرسة، بينما تضم المرحلة الإعدادية 162,327 طالبًا موزعين على 642 مدرسة، أما طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي فيبلغ عددهم 102,019 طالبًا موزعين على 153 مدرسة.

وأضاف المحافظ أن هذه الأرقام تعكس أهمية التخطيط الدقيق والتنسيق بين الإدارات التعليمية وغرف العمليات الرئيسية والفرعية، لضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنظمة، تحقق العدالة بين الطلاب وتوفر لهم الظروف المثالية لأداء الامتحانات بنجاح.

وأكد الجندي أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة تعمل بتنسيق كامل لضمان سير العملية الامتحانية وفق أعلى المعايير. مؤكدا على تفعيل غرف العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية، وكذلك غرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية العشر، لضمان التواصل السريع مع المدارس ومتابعة أي مستجدات تحدث خلال سير الامتحانات.

وأضاف المحافظ أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة التأكد من تسليم أوراق الأسئلة لجميع المدارس بمراحلها المختلفة قبل وقت كافٍ، مع التأكيد على بدء أعمال اللجان في مواعيدها المحددة، كما وجه بضرورة توفير الأجواء الملائمة داخل اللجان لضمان التركيز الكامل للطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة إلى اللجان، سواء للطلاب أو للملاحظين والمراقبين، لضمان النزاهة في العملية الامتحانية. كما تم التأكيد على ختم أوراق الأسئلة بخاتم المدرسة، والتأكد من مطابقة أعداد أوراق الأسئلة لأعداد الطلاب وفق كشوف المناداة، بالإضافة إلى التأكد من تجهيز أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الدمج.

وأشار المحافظ إلى أن التوجيهات تضمنت التصدي بحزم لأي محاولات غش، مع الالتزام بروح الفريق الواحد لضمان انتظام الامتحانات وانضباطها.

ووجه المحافظ رسالة للطلاب متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات لضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنظمة.

من جانبه، أوضح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وآمن. وأشار إلى أن غرف العمليات في الإدارات التعليمية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الامتحانات، وتلقي أي شكاوى أو مستجدات فور وقوعها.

وأكد المهندس ناصر حسن على الالتزام بالتعليمات الوزارية الصارمة، ومنها التأكد من ختم أوراق الأسئلة بخاتم المدرسة، ومطابقة أعدادها مع كشوف الطلاب، فضلًا عن توفير الأوراق الخاصة بطلاب الدمج لضمان تكافؤ الفرص بينهم. كما شدد على حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، والتصدي لأي محاولات غش لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على أن الجهود مستمرة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه العملية الامتحانية، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.