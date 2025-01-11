1000 طالب يؤدون الامتحانات بكلية دار العلوم جامعة أسوان

أسوان- صلاح المسن

تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم أعمال الامتحانات بكلية دار العلوم، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بها.

ورافقه في هذه الجولة الدكتور محمد أبو الشيخ، عميد الكلية، والدكتور عبد الحفيظ مصطفي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من اعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم ،حيث تم تفقد اللجان الامتحانية التي يؤديها 1000 طالب وطالبة في امتحانات الفصل الدراسي الأول، موزعين على الفرق الأربعة بالكلية.

وخلال جولته، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت على ضرورة تسخير كافة إمكانيات الكلية من أجل راحة الطلاب، والعمل على توفير أجواء مثالية لأداء الامتحانات. كما استمع إلى آراء الطلاب حول ورقة الأسئلة ووجه بتوفير كافة سبل الراحة لهم لضمان أداء الامتحانات بأفضل شكل ممكن.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات داخل جميع اللجان، وكذلك مراقبة أعمال الكنترولات بشكل دقيق لضمان نزاهة العملية الامتحانية. يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة من قبل إدارة الجامعة للجان الامتحانات التي تجري حالياً في مختلف كليات الجامعة البالغ عددها 19 كلية ومعهديين، والتي يشهدها حوالي 23 ألف طالب وطالبة.

واشار رئيس جامعة أسوان "في تصريحات صحفية" إلى أن الجامعة تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية متميزة وآمنة لطلابها خلال فترة الامتحانات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد أبو الشيخ، عميد كلية دار العلوم، أن إدارة الكلية قامت بتوفير جميع الإمكانيات والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم.

وأكد أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025 انطلقت يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، وستستمر حتى 23 يناير 2025 في مقر الكلية بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.