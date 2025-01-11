وزير خارجية اليابان يشارك في حفل تنصيب ترامب

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يشارك وزير الخارجية الياباني تاكيشي إوايا في حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير، وفقاً لما ذكره مصدر حكومي ياباني حيث تسعى اليابان لبناء علاقات مع الإدارة الجديدة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم السبت أن الرحلة تهدف إلى تمهيد الطريق للمحادثات بين رئيس وزراء اليابان شجيرو إيشِيبا وترامب بعد أداء الأخير اليمين لفترة رئاسية ثانية.

وقد تلقت الحكومة اليابانية دعوة لحضور حفل التنصيب، وفقاً للمصدر. وعادةً ما يتم تمثيل اليابان في حفلات تنصيب الرؤساء الأمريكيين من قبل سفيرها في واشنطن.

وعند زيارة إوايا للولايات المتحدة، يعتزم استكشاف إمكانية إجراء محادثات مع السيناتور ماركو روبيو، الذي تم ترشيحه لمنصب وزير الخارجية الأمريكي ويترقب تأكيده من مجلس الشيوخ.

وأشارت كيودو إلي أن ترامب دعا الرئيس الصيني إلى مراسم أداء اليمين الرئاسي وهو أمر مثير للغرابة حيث ليس من المعتاد دعوة رؤساء الدول الأجانب إلى مراسم التنصيب.

وبدلاً من شي، سترسل الصين مبعوثاً رفيع المستوى لحضور حفل التنصيب، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الخميس، واصفةً هذا التحرك بأنه خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقليل الاحتكاك بين البلدين مع بداية الإدارة الأمريكية الجديدة.

ومن بين دول مجموعة السبع الصناعية، قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني يوم الخميس إنها تلقت دعوة وتفكر في حضور الحدث إذا سمح جدول أعمالها.

ومن جهته، عبر إيشِيبا عن نيته لقاء ترامب "في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة"، دون تحديد إطار زمني دقيق. وقالت مصادر حكومية إنه يتطلع إلى عقد قمة مع الرئيس الجمهوري في فبراير أو ما بعده.