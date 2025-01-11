رئيس وزراء اليابان يعقد محادثات مع رئيس إندونيسيا بشأن عدد من القضايا الثنائية

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عقد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم /السبت/ محادثات مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في العاصمة جاكرتا بشأن سلسلة من القضايا الثنائية.

وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرته باللغة الإنجليزية أن إيشيبا تعهد خلال زيارته بتزويد إندونيسيا بزوارق دورية عالية السرعة، وذلك في إطار مساعي طوكيو لتعزيز التعاون الأمني البحري الإقليمي.

وقال رئيس الوزراء الياباني - في بيان مشترك - إنه تم الاتفاق مع إندونيسيا على إجراء مشاورات في مجال الدفاع على مستوى العمل حول الأمن البحري، بما في ذلك التعاون التقني في مجال المعدات الدفاعية؛ مضيفا أنه تم الاتفاق أيضا على تزويد إندونيسيا بزوارق دورية عالية السرعة من خلال مبادرة "مساعدات الأمن الرسمية".

واتفق البلدان على التعاون في قطاعات الطاقة منخفضة الكربون مثل الطاقة الحرارية الأرضية والهيدروحين والأمونيا والوقود الحيوي.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد أجرى أمس /الجمعة/ محادثات ثنائية مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم في كوالالمبور قبيل وصوله إلى جاكرتا إذ اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات بينهما لضمان الأمن الإقليمي القائم على سيادة القانون وبناء سلاسل توريد قوية.

وأكد إيشيبا أن تعميق العلاقات مع ماليزيا وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)؛ من أولويات الدبلوماسية اليابانية.