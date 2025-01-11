اليوم السابع
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بمرتبات 700 يورو شهريا..

وزارة العمل تواصل تلقى طلبات التقديم على وظائف بالبوسنة والهرسك

السبت، 11 يناير 2025 08:00 ص
وزارة العمل تواصل تلقى طلبات التقديم على وظائف بالبوسنة والهرسك وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين في التقدم على فرص عمل بدولة البوسنة والهرسك، بمرتبات تصل إلى 700 يورو شهريا، فى عدة تخصصات، هى :

- 10 حداد مسلح.
- 10 نجار مسلح.
- 5 مثبت وجهات/ صنايعى بناء .

وأشارت الوزارة إلى حصول المقبولين فى تلك الـ وظائف على عدة مميزات، من بينها:

- الراتب يصل إلى 700 يورو شهرياً.
- حوافز حسب أداء للعامل.
- توفير سكن للعمال خاص بالشركة.
- وجبات اثناء فترات العمل.
- توفير زي العمل والتدريب في مجال السلامة المهنية. تأمين صحي واجتماعي.
- معاش للعمال.
- ومدة العقد سنة ويجدد.
- بيئة عمل مع موظفين ذو خبرات وكفاءات مهنيه.

أما عن طرق التقديم على فرص العمل، فهى مجانية، وبدون أي رسوم ،أو وسطاء ، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر –القاهرة،  وقد بدأت الوزارة فى تلقى الطلبات اعتبارا من  الاثنين الماضى الموافق 6 يناير، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع .


- الأوراق المطلوبة للتقديم، هي :
- صورة من جواز سفر ساري.
- توافر شهادة قياس مهارة أو شهادة خبرة.
- شهادة مؤهل دراسي أو محو أمية.
- خبرة 3 سنوات على الأقل.
- السن من 30 - 45 سنة.
- يفضل معرفة اللغة الانجليزية.







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