وزارة العمل تواصل تلقى طلبات التقديم على وظائف بالبوسنة والهرسك

كتبت آية دعبس

تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين في التقدم على فرص عمل بدولة البوسنة والهرسك، بمرتبات تصل إلى 700 يورو شهريا، فى عدة تخصصات، هى :

- 10 حداد مسلح.

- 10 نجار مسلح.

- 5 مثبت وجهات/ صنايعى بناء .

وأشارت الوزارة إلى حصول المقبولين فى تلك الـ وظائف على عدة مميزات، من بينها:

- الراتب يصل إلى 700 يورو شهرياً.

- حوافز حسب أداء للعامل.

- توفير سكن للعمال خاص بالشركة.

- وجبات اثناء فترات العمل.

- توفير زي العمل والتدريب في مجال السلامة المهنية. تأمين صحي واجتماعي.

- معاش للعمال.

- ومدة العقد سنة ويجدد.

- بيئة عمل مع موظفين ذو خبرات وكفاءات مهنيه.

أما عن طرق التقديم على فرص العمل، فهى مجانية، وبدون أي رسوم ،أو وسطاء ، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر –القاهرة، وقد بدأت الوزارة فى تلقى الطلبات اعتبارا من الاثنين الماضى الموافق 6 يناير، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع .



- الأوراق المطلوبة للتقديم، هي :

- صورة من جواز سفر ساري.

- توافر شهادة قياس مهارة أو شهادة خبرة.

- شهادة مؤهل دراسي أو محو أمية.

- خبرة 3 سنوات على الأقل.

- السن من 30 - 45 سنة.

- يفضل معرفة اللغة الانجليزية.