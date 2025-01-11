مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-1-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 11-1-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 53: 2

موعد صلاة المغرب 5:13 م

موعد صلاة العشاء 6:35

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:07

موعد صلاة العصر 2:56

موعد صلاة المغرب 5:15 م

موعد صلاة العشاء 6:38 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:17

موعد صلاة الظهر 11:58 م

موعد صلاة العصر 2:48 م

موعد صلاة المغرب 5:08 م

موعد صلاة العشاء 6:30 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 2:46 م

وقت صلاة المغرب 5:06 م

وقت صلاة العشاء 6:25 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 57: 2

موعد صلاة المغرب 5:18 م

موعد صلاة العشاء 6:35



