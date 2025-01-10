مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-1-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 10-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 53: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:34 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:26 صموعد صلاة الظهر 12:07 مموعد صلاة العصر 2:55 مموعد صلاة المغرب 5:14 مموعد صلاة العشاء 6:37 م.وقت صلاة الفجر 5:16 صموعد صلاة الظهر 11:58 صموعد صلاة العصر 2:48 مموعد صلاة المغرب 5:07 مموعد صلاة العشاء 6:29 م

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 2:45 م

وقت صلاة المغرب 5:05 م

وقت صلاة العشاء 6:25 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 56: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:34 م