محافظ الجيزة يفتتح أسواقًا جديدة لليوم الواحد بالمنيرة الغربية وكرداسة

كتبت - مرام محمد

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم السبت، أسواق اليوم الواحد الجديدة، بحي المنيرة الغربية، ومركز كرداسة، استكمالاً لسلسلة الأسواق التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الأسواق تأتي في إطار خطة التوسع في إنشاء المنافذ السلعية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة أقل عن مثيلاتها في الاسواق العامة.

وأوضح أن سوق اليوم الواحد الأول يقع أمام مساكن البراجيل بحي المنيرة الغربية، ويشارك فيه حوالي 30 عارض وشركة، والثاني بجوار ديوان مركز ومدينة كرداسة، ويشارك فيه حوالي 20 عارض وشركة، ويضم السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والدواجن والملابس، وسوف يتم انتظام انعقادهم يوم السبت من كل أسبوع دوريًا لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وحرص المحافظ، على تفقد باكيات العارضين والوقوف على جودة السلع المقدمة للمواطنين والأسعار ونسب التخفيضات.

وقال المحافظ: "هدفنا التوسع في إقامة الأسواق والمنافذ السلعية لزيادة المعروض أمام المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة"، موجهًا رئيس حي المنيرة الغربية ومدينة كرداسة برفع كفاءة النظافة بمحيط وداخل السوق بشكل دوري.

ونبه على تقديم كافة سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافه العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق في الأحياء التي يتم تنظيمه بها وإقبال المواطنين عليه، نظرًا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة .

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين بزيارة أسواق اليوم الواحد للحصول علي كافه احتياجاتهم بأسعار مناسبة، في إطار خطه الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



محافظ الجيزة يفتتح أسواقًا جديدة



محافظ الجيزة يفتتح أسواقًا جديدة



