محافظة الجيزة تجهز سوقا جديدا لليوم الواحد فى حى الوراق

كتبت – مرام محمد

تستعد محافظة الجيزة لافتتاح سوق جديد لليوم الواحد في حي الوراق، لتوفير احتياجات المواطنين من المواد والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومن المقرر أن يطرح السوق جميع السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات والتوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، والدواجن واللحوم، والبيض، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه، بتخفيضات تصل لـ30%.

وتعد أسواق اليوم الواحد، إحدى أدوات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، إذ تعمل على توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة وتقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وتقام أسواق اليوم الواحد، في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بمختلف المحافظات، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية، إذ تستهدف المحافظة أحياء (إمبابة، والوراق، والمنيرة الغربية، والعمرانية، وبولاق الدكرور) كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع في قطاعات أخرى خلال الفترة القادمة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص المحافظة على التوسع في إنشاء وإقامة المنافذ والأسواق السلعية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سيتم تنظيم أسواق اليوم الواحد بعدد من القطاعات الأخرى خلال الفترات المقبلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار انعقاد الأسواق بصورة منتظمة، نظرًا لأهميتها فى إتاحة السلع الغذائية والخضراوات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة.