قبل أيام من التنصيب.. الجمهوريون يناقشون مع ترامب فى فلوريدا أجندة الحزب

كتبت رباب فتحى

قبل أيام من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إن أعضاء بارزين فى الحزب الجمهورى سيلتقون الرئيس المنتخب دونالد ترامب مساء اليوم السبت فى منتجعه مارالاجو بفلوريدا للتخطيط لأجندة الحزب تحت قيادته.

وأوضحت الشبكة أن النائبة نيكول ماليوتاكيس من نيويورك ستكون ضمن الضيوف يوم السبت، إذ تشتمل القائمة على حفنة من الجمهوريين من الولايات الزرقاء على أن يكون اللقاء واحد من عدة جلسات استراتيجية مخطط لها بين ترامب والجمهوريين في مجلس النواب هذا الأسبوع.

وقالت ماليوتاكيس يوم الخميس: "ستكون مناقشة جيدة".

وتأتي اجتماعات ترامب في الوقت الذي يناقش فيه الجمهوريون أفضل السبل لدفع أجندتهم السياسية إلى الأمام. وأمضوا الأسبوع في مناقشة ما إذا كان سيتم تمرير حزمة الطاقة والضرائب والأمن الحدودي على أسس حزبية في حزمة واحدة - وهو النهج الذي يفضله زعماء مجلس النواب وترامب - أو تقسيمها إلى مشروعين قانونيين، أيدهما الجمهوريون في مجلس الشيوخ.

واستضاف ترامب أعضاء من كتلة الحرية المتشددة في مجلس النواب يوم الجمعة. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، سيلتقي بمجموعات أخرى من المشرعين، بما في ذلك رؤساء لجان الحزب الجمهوري في مجلس النواب، والجمهوريين من الولايات الزرقاء.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، جمهوري من لويزيانا، للصحفيين إن فكرة ترامب هي "جمع مجموعات صغيرة من الجمهوريين للالتقاء معًا والتحدث عن القضايا والتحدث عن الرؤية التي لدينا للعام المقبل".

من المتوقع أن تدفع كل مجموعة بأولويات مختلفة لمشروع قانون السياسة الشامل - من تخفيضات الإنفاق المقترحة المختلفة إلى قضايا الضرائب والسياسة الإقليمية التي قد يكون من الصعب على الحزب الجمهوري إدراجها في الحزمة التشريعية.

يخطط الجمهوريون في نيويورك لإدخال تغييرات على الحد الأقصى للخصومات الضريبية على مستوى الولاية والمحلية، وهو الحد الذي فرض في إعادة كتابة الجمهوريين لقانون الضرائب في عام 2017 والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية عام 2025 ويؤثر على دافعي الضرائب في الولايات ذات الضرائب المرتفعة مثل نيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسي. ساعد هذا التغيير في تمويل تعديلات أخرى أدخلها القانون على قانون الضرائب.



