ضبط الطالب المتهم بقتل زميله داخل المعهد التكنولوجى فى العاشر من رمضان

الشرقية فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم، القبض على الطالب المتهم بإنهاء حياة زميله بطعنة نافذة بالصدر داخل حرم المعهد التكنولوجى بالعاشر من رمضان، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه برئاسة أحمد ربيع رئيس النيابة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الغندور التخصصي بالعاشر من رمضان، بوصول "خالد م" 19 عاما، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان، مقيم بالعاشر من رمضان، مصابا بجرح نافذ بالرئة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له وإجراء عملية جراحية لكنه توفى بعدها متأثرا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجني عليه ويدعى "أحمد م ف" 20 عاما، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان، والذي طعن المجني عليه بسلاح أبيض عقب نهاية امتحان إحدى المواد جراء خلافات سابقة بينهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وأمرت بضبط المتهم وسلاح الجريمة.