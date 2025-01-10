مقتل طالب على يد زميله بالمعهد التكنولوجى فى العاشر من رمضان

الشرقية فتحية الديب

لفظ طالب بالمعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة؛ إثر إصابته بطعنة نافذة على يد زميل له داخل حرم المعهد.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الغندور التخصصي بالعاشر من رمضان، بوصول "خالد م" 19 عاما، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان، مقيم بالعاشر من رمضان، مصابا بجرح نافذ بالرئة، وتم إجراء اسعافات اللازمة له وإجراء عملية جراحية، لكنه توفى بعدها متأثرا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجني عليه ويدعى "أحمد م ف" 20 عاما، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان، والذي طعن المجني عليه بسلاح أبيض عقب نهاية امتحان إحدى المواد جراء خلافات سابقة بينهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وأمرت بضبط المتهم وسلاح الجريمة.