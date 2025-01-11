سلاح الجو الروسي يشن هجوما واسعا على مخابئ القوات الأوكرانية في زابوروجيه

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أفاد رئيس الغرفة العامة للجنة قضايا السيادة في روسيا والرئيس المشارك للمجلس التنسيقي لـ"أوكرانيا" فلاديمير روجوف، اليوم /السبت/، بأن الطيران الروسي نفذ ضربة ضخمة على تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية على الخطوط الأمامية من مقاطعة زابوروجيه.

وقال روجوف - في تصريح أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية - "في الليلة الماضية، شن طيراننا على الخطوط الأمامية ضربة ضخمة باستخدام قنابل "فاب-500" على تمركز للمركبات المدرعة، والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الذي سيطرت عليه من مقاطعة زابوروجيه".

وأضاف أن الضربات استهدفت على وجه الخصوص نقاط انتشار مؤقتة في اتجاه أوريخوفو على جبهة زابوروجيه، وكذلك في الضواحي الجنوبية الشرقية لمدينة زابوروجيه.

وتعتبر مقاطعة زابوروجيه كيانا في روسيا الاتحادية، وتقع في الروافد الدنيا لنهر دنيبر، وأصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر 2022.. فيما لا تعترف كييف بنتائج الاستفتاء وتواصل قصف المنطقة.. وفي الوقت الحاضر، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، أما الباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي مدينة زابوروجيه، فتسيطر عليه القوات الأوكرانية.