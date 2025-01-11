الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 240 عسكريًا أوكرانيًا في معارك على محور كورسك، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية، منذ توغلها في المقاطعة الروسية في أغسطس الماضي، أكثر من 50840 قتيلًا.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات الأوكرانية نحو 240 عسكريًا، ومركبتي مشاة قتاليتين، ومركبة قتال مدرعة، و4 سيارات، بالإضافة لمحطة حرب إلكترونية".

وأضاف البيان: "في المجمل خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 50840 عسكريًا، و296 دبابة، و224 مركبة قتال مشاة، و161 ناقلة جند مدرعة، و1521 مركبة قتال مدرعة، و1445 سيارة، و353 قطعة مدفعية، و13 راجمة صواريخ، و44 منظومة دفاع جوي، و8 مركبات نقل وتحميل، و91 محطة حرب إلكترونية و13 رادارا مضادا للبطاريات و4 رادارات للدفاع الجوي، و29 قطعة من المعدات الهندسية".

وهزمت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، سبعة ألوية أوكرانية، وصدت تسعة هجمات مضادة في مقاطعة كورسك الحدودية، كما يلي من تقرير وزارة الدفاع الروسية حول تقدم صد محاولة القوات المسلحة الأوكرانية التوغل داخل الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من الجيش الروسي تمكنت من تحرير بلدة شيفتشينكو، في دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فولشانسك، وليبتسي في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا، ومركبتين، وأربع قطع مدفعية.