سعر الخضراوات والفواكه بالأسواق اليوم السبت 11- 1- 2025 فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

رصد اليوم السابع أسعار الخضراوات والفاكهة فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم السبت 11 يناير 2025، حيث بلغ سعر الطماطم 7 جنيهات في تعاملات اليوم، والبطاطس 8 إلى 9 جنيهات، والبصل من 15 إلى 20 جنيها، والجزر بدون عروش من 15 إلى 18 جنيها، والخيار بين 18 إلى 20 جنيها.

وسجل سعر الباذنجان البلدي من 9 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومي من 10 إلى 15جنيها والفلفل الحامي من 10 إلى 12 جنيها، الكوسه من 10 إلى 13 جنيها.

وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 60 إلى 65 جنيها، والموز من 20 إلى 25 جنيها، والبرتقال من 10إلى 15 جنيه، واليوسفى من 15الى 20جنيه ،الجوافة من 15الى 20جنيه ، الكاكا 40 جنيه ، الفراولة 40 جنيه.