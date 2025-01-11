رئيس وزراء باكستان يؤكد ضرورة دعم تعليم الفتيات

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أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن تعليم الفتيات هي قضية تستحق النضال من أجلها والاستثمار فيها ومناصرتها بقوة.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني - خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة بإسلام آباد حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - إلى بذل جهود جماعية من أجل وضع حلول مستدامة وقابلة للتطوير لتعليم الفتيات.

وقال إنه على الرغم من التراث الغني، يواجه العالم الإسلامي - بما في ذلك باكستان - تحديات كبيرة في ضمان تمتع الفتيات بالمساواة في حق الحصول على التعليم.

وحول باكستان، لفت شريف إلى أن النساء في بلاده يشكلن أكثر من نصف إجمالي عدد السكان، بيد أن معدل محو الأمية في صفوف الفتيات تصل إلى 49% فقط.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي يضم مجموعة من الخبراء وصناع السياسة والعاملين في مجال التعليم من مختلف أنحاء العالم لمعالجة القضايا الخطيرة المتعلقة بتعليم الفتيات في المناطق ذات الأغلبية المسلمة.

ويستضيف المؤتمر، الذي تستمر فعاليته على مدار يومي 11 و12 يناير الجاري، نحو 150 وفدا من 47 دولة لإيجاد حلول عملية للعوائق التي تواجه قضية تعليم الفتيات في هذه المناطق، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات التعليمية التي تساعد تمكين الشابات.