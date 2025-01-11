حيل نفسية بسيطة للتخلص من الخوف والقلق فى الامتحانات

كتبت مروة محمود الياس

الشعور بالقلق والخوف أثناء فترة الامتحانات أمر طبيعي من الطلاب، ولكنها قد تصبح مشكلة كبيرة خاصة لو سيطرت على طفلك بشكل كبير، فقد يعاني البعض من أعراض مرضية لهذا القلق تتمثل فيه انخفاض الهمة والتفكير الدائم عدم القدرة على بذل المجهود، عدم القدرة على المذاكرة والاستذكار، فضلا عن اضطراب مستويات الأكل بشكل مفرط مع التعرق واضطراب ضربات القلب وغيرها،هذا ما أكده تقرير نشر في موقع talk to angel.

وأوضح التقرير أن القلق من الامتحانات عندما يصيب الطالب يسبب له حالة من التقلب فى المزاجي والتوتر والخوف، وقد يصيبك أيضًا بمشكلات في الإدراك والتركيز والتذكر.

فيما يلى.. وسائل نفسية للتخلص من القلق والتوتر خلال فترة الامتحانات:

وتابع التقرير أن هناك الكثير من الحيل النفسية التى تجنبك هذا التوتر وتحسن من نفسيتك خلال فترات الامتحان:

عندما تشعر بالإرهاق الشديد احصل على قسط من الراحة فورًا.

عندما تشعر بالتوتر والقلق مارس الاسترخاء بأي تقنية من التقنيات منها تمارين التنفس بأن تستنشق الهواء ثم تقوم بالزفير مرة واحدة وقُم بتكرار هذه العملية أكثر من مرة، حيث يساعد هذا التمرين على تهدئة التوتر سريعًا.

احرص على ممارسة الرياضة فهى تعزز إطلاق الاندوروفين المسئول عن تحسين المزاج.

احرص على ممارسة تمارين التأمل الذهني لفترة من الوقت فهى تخفف من حدة القلق والتوتر.

اجعل في يومك نشاطًا محببًا إلى قلبك احرص على ممارسته لتخفيف ضغوط وأعباء المذاكرة وتجديد النشاط والعودة مجددًا بشكل أفضل.

يمكن أن تقضي بضعة دقائق في ممارسة اليوجا.

تنظيم جدول المذاكرة وجدول للترفيه أيضًا، حيث إن تنظيم جدول لليوم يحسن النفسية ويحد من التوتر.

اطلب المساعدة ممن تثق بهم من عائلتك وأصدقائك، حيث إن طلب المساعدة ممن نثق بهم من الأشخاص أمر مهم يخفف من القلق والتوتر.

إذا كنت تعانى من التوتر الذى لا يمكن السيطرة عليه ويسبب أعراضًا بالغة مثل رعشة فى اليدين وغيرها لا بد من زيارة الطبيب المختص لفحص حالتك.