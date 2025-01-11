قصور ثقافة الأقصر تناقش الشعر عند الفلاسفة والمفكرين .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الشعر والشعرية عند الفلاسفة والمفكرون" ألقاها عمرو عبد الصبور مسئول بالقصر، مشيراً إلى مفهوم الشعر عند أرسطو، وتفسير المحاكاة عند أرسطو وتعريفها أنها التخييل الذي يعتمد على اللفظ والإيقاع والموسيقي، الشعرية ومفهومها الصحيح فالشعر فعل أما الشعرية صفة للفعل.

وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "خصائص ذوي اضطراب طيف التوحد الأكادمية والإنفعالية" حاضرتها ايفون إيليا مسئولة بالقصر، متحدثة عن مفهوم طيف التوحد، والخصائص الأكادمية والإنفعالية لاضطراب طيف التوحد، والتعامل الأمثل مع اضطراب طيف التوحد، كما أعد القصر عرض مسرح عرائس قصة "الفيل الكسلان "أداء نيرمين البير.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" مصر أصل الحضارة" حاضرها شعبان شلبي مشيرا إلى ذكر مصر في القرآن، وإذا ما سافرت إلى بلاد العالم ومصر الكنانة، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان" مظلوم "، وأمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى بعنوان "ساعي البريد"، وكذلك أقامت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية للشاعر ناصر الدسوقي قصيدة "ذكريات" وذلك بمناسبة أعياد الطفولة، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حاسب آلي نفذتها بسمة أبو السعود.

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "جيولوجي نهر النيل" حاضرتها أماني محمد المدني متحدثة عن تعريف جيولوجي نهر النيل، ومراحل تنقية المياه لتكون صالحة للشرب والاستخدام ، والمواد المستخدمة في معالجة مياه نهر النيل، وكيف الحفاظ على نهر النيل من التلوث البيئي، وتم فتح المناقشة والحوار و ذلك بمعهد فتيات منشاة العماري الأزهري، كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر شعبان شلبي بعنوان "رجعت من نص الطريق".

أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، بقصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" تطوير الزراعة المحلية" حاضرها العادلي حسان متحدثا عن تطوير الزراعة يؤدي إلى تأمين الغذاء، وتوفير السلع الغذائية والمشاكل التي تواجه الزراعة، وتنوع أنواع الزراعة، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان" القيم ودورها في بناء الشخصية" حاضرتها سلوى جودة متحدثة عن دور الأسرة في غرس القيم، وأهمية القيم في بناء الشخصية المتزنة، والقيم وتقوية العلاقات الإجتماعية، ودور القيم في اتخاذ القرارات.



جانب من الفعاليات الثقافية ضمن مبادرة بداية جديدة



محاضر حول خصائص ذوي اضطراب طيف التوحد الأكادمية والإنفعالية