تعليم الشرقية: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن اليوم الأول من امتحانات صفوف النقل، لم يتم رصد أي شكاوي من الطلاب بجميع المراحل من الامتحانات أو وقوع أي تعيطل لسيرها.

كان اليوم السبت الموافق 11 يناير، انطلقت امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 م & 2025 م لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني.

وبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول بلغ 1246148 طالب وطالبة امام 53903 لجنة علي مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

و أشار محمد رمضان وكيل أول الوزارة، إلي أنه اطمئن علي جميع اللجان وإنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب وذلك من خلال متابعته أعمال سير الامتحان بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية ومن خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية .

وشدد على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان و توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وفي نفس السياق شدد على المتابعة المستمرة من قبل السادة مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.

