حصاد 2024.. تركيب 9800 وصلة مياه شرب مجانية وتنفيذ 7650 نشاطا توعويا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

استعرض المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنجازات إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة خلال عام 2024، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ 7650 نشاطا توعويا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استهدف 286000 مواطن تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بهدف التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة كالتالي:

- تنفيذ 1970 نشاطا توعويا داخل 930 مدرسة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، استهدف توعية المعلمين والطلاب على حد سواء تم خلاله تنفيذ ندوات توعية وورش تعليم مبادئ السباكة وأنشطة تفاعلية لترسيخ المفاهيم التوعوية لدى التلاميذ.

- تنفيذ أنشطة توعية بإجمالي 490 ندوة توعية وورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة داخل الجهاز الإداري للدولة، وكذاك 217 ندوة بدور العبادة (المساجد والكنائس).

- تنظيم 850 حملة طرق الأبواب لتوعية سيدات المنازل، بالإضافة إلى تنفيذ 2200 حملة توعية بالقرى، وتحرير ٤٥٠٠ استمارة استطلاع رأي داخل 25 قرية لمعرفة آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة.

- تنظيم 12 قافلة مائية لتقديم خدمات الشركة لأهالي قرى محافظة الشرقية ، تضمنت عقد ندوات توعية وحملات طرق ابواب وتنشيط حصيلة وأخذ عينات مياه من المنازل لتحليلها وتلقي الشكاوي من المواطنين وتقديم كافة الخدمات للعملاء .

- تنفيذ 9800 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بجميع مراكز المحافظة دون تحملهم أية أعباء مادية وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

- تنفيذ 6 كيلو خطوط مياه شرب 4 بوصة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لخدمه الأهالي بالمجان.

- تنظيم 80 إجتماع مع قادة الرأي والقيادات التنفيذية من أجل حل أي مشكلات او معوقات مرتبطة بتنفيذ المشروعات وتشكيل لجان مجتمعية بالقرى.

- تنظيم زيارات ميدانية لمحطات المياه ومعامل الشركة للتعريف بمجهودات الشركة في توصيل كوب مياه نظيف للمواطنين بالإضافة لتنفيذ عدد من المسابقات الثقافية وتكريم المتميزين بهدايا عينية وتوزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.