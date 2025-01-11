انطلاق امتحانات نصف العام بشمال سيناء

العريش - محمد حسين

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة شمال سيناء للعام الدراسي الحالي، حيث بدأت الامتحانات لمختلف المراحل التعليمية وسط أجواء من الانضباط والتنظيم.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الامتحانات انطلقت للصفوف الثالث والرابع الابتدائي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي بجميع أنواع التعليم (العام، الرسمي، الخاص، واللغات)، إلى جانب امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية.

وفي المرحلة الثانوية، بدأ طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة العلوم المتكاملة، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 يناير، بينما تنطلق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي) يوم السبت القادم الموافق 18 يناير. كما تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني في المرحلة الإعدادية المهنية في اليوم ذاته.

وأوضح رضوان أنه تقرر تعطيل الامتحانات يوم الأحد 19 يناير الجاري، بمناسبة عيد الغطاس. وأكد أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة تعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم، بما في ذلك توزيع لجان الامتحان ومراقبة الالتزام بالتعليمات.

وشددت مديرية التربية والتعليم على أهمية متابعة الامتحانات ميدانيًا من قبل المسؤولين لضمان توفير كافة التسهيلات للطلاب، وحل أي مشكلات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.