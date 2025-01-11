المتحدث باسم الحكومة فى غينيا: الانتخابات الرئاسية ستجرى قبل نهاية 2025

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أعلن المتحدث باسم حكومة غينيا عثمان جاوال ديالو أن الانتخابات الرئاسية سيجرى انعقادها قبل نهاية العام الجارى.

وقال المتحدث باسم حكومة غينيا - بحسب ما نقلت منصة "وسط إفريقيا" الإخبارية - "إن انتخابات رئاسية أو تشريعية قد تحدد فى شهر أكتوبر، وذلك عقب استفتاء لإقرار دستور جديد، والمتوقع أن يتم إجراؤه فى شهر مايو".



وكانت السلطة العسكرية، التى تحكم البلاد فى غينيا منذ عام 2021، قد تعهدت بتسليم السلطة إلى مسؤولين منتخبين بحلول نهاية عام 2024 تحت ضغط دولي، لكنها فشلت فى الوفاء بهذا الوعد.



ومن جهة أخرى، أعرب رئيس حزب الحركة الشعبية الديمقراطية لغينيا سياكا بارى عن عدم ثقته فى الحكومة العسكرية.. فيما أعرب الجنرال مامادى دومبويا قائد السلطة العسكرية، فى رسالته بمناسبة العام الجديد، عن أن عام 2025 سيكون عامًا محوريًا لإجراء الانتخابات بهدف استعادة النظام الدستوري.. ومع ذلك، لم تحدد السلطات حتى الآن جدولًا زمنيًا دقيقًا لهذه العملية.



ويروج ديالو، مع عدد من المؤيدين المقربين من دومبويا، لفكرة ترشحه للانتخابات الرئاسية، رغم أن دومبويا قد أكد مرارًا وتكرارًا عدم نيته للترشح.