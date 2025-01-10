اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير دفاع باكستان: نرغب فى تعزيز التعاون الدفاعى مع المملكة المتحدة

الجمعة، 10 يناير 2025 06:00 ص
وزير دفاع باكستان: نرغب فى تعزيز التعاون الدفاعى مع المملكة المتحدة الجيش الباكستانى - أرشيفية
أ ش أ

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أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، رغبة بلاده في تعزيز التعاون الدفاعي مع المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن العلاقات الباكستانية البريطانية تستمد قوتها من الأهداف المشتركة الرامية إلى إرساء قواعد السلام والأمن في العالم أجمع.

جاء ذلك خلال اجتماع آصف بالمفوضة البريطانية العليا لدى باكستان، جين ماريوت، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الباكستانية (إسلام آباد)، وفقا لما ذكره راديو باكستان الخميس.

وقال آصف، إن الجالية الباكستانية الكبيرة في المملكة المتحدة تعمل كجسر حي بين البلدين، معربا عن رغبته في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.







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