الصحة العالمية تحذر من نقص الامدادات الطبية فى شمال غزة

كتبت: هند المغربي

حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من إن مستشفى العودة وهو آخر مستشفى يعمل جزئيا في محافظة شمال قطاع غزة، ويعاني بشدة من نقص حاد في الوقود والإمدادات الطبية الأساسية.

ولفت المنظمة الأممية في تقريرها أنها تعمل على الوصول إلى المستشفى لإعادة إمداده وتقييم الوضع في مستشفى كمال عدوان، الذي أصبح خارج الخدمة تماما بعد أنه دمرته قوات الاحتلال اثناء تواجد المرضي بداخلة

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الطرق متضررة فضلا عن عدم كفاية تسهيل الوصول من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية التي جعلت من المستحيل الوصول بأمان إلى تلك المرافق.

ودعت منظمة الصحة العالمية بشكل عاجل إلى اتخاذ إجراءات فورية لجعل الطرق سالكة وتسهيل الوصول إلى المستشفى للحفاظ على استمراره في العمل.



