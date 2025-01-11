اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يناير 2025 12:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استمرار قوات الاحتلال منع وصول مساعدات لغزة

السبت، 11 يناير 2025 11:00 ص
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استمرار قوات الاحتلال منع وصول مساعدات لغزة شعار الأمم المتحدة _ أرشيفية
كتبت: هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن السلطات الإسرائيلية تواصل رفض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى شمال قطاع غزة بالمساعدات الحيوية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المكتب الأممي يشعر بقلق عميق إزاء التأثير الذي يخلفه نقص إمدادات الوقود على الخدمات الأساسية في غزة، وحذرت شركات الاتصالات الفلسطينية من أن خدماتها قد تبدأ في التوقف غدا بسبب نقص الوقود، الذي تحتاج إليه لتشغيل مولدات معداتها.

وفي الضفة الغربية، نقلت التقارير الحديثة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية صورة عنيفة للغاية من استهداف المستوطنين الإسرائيليين للمدنيين الفلسطينيين بحماية من قوات الاحتلال، حيث قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصابت 38 آخرين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال المكتب إنه خلال الأسبوع الأول من العام، أصاب المستوطنون الإسرائيليون 18 فلسطينيا في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك تسعة في محافظة رام الله.

وفي الوقت نفسه، شُرد أكثر من 50 فلسطينيا في الضفة الغربية بسبب عمليات هدم المنازل، وكان أغلبهم في سلوان بالقدس الشرقية.


 







مشاركة

الأمم المتحدة

القدس

الضفة الغربية

غزة

الوقود



الموضوعات المتعلقة

مدفعية الاحتلال تستهدف عدة مناطق بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

السبت، 11 يناير 2025 08:56 ص

إعلام فلسطينى: طيران الاحتلال يستهدف المناطق الشمالية بمدينة غزة

السبت، 11 يناير 2025 09:00 ص

إعلام إسرائيلى نقلا عن ضباط بالجيش: آلاف الذخائر على غزة لم تنفجر وبعضها يزن طنا

السبت، 11 يناير 2025 09:36 ص

الأونروا: نقل آلاف الملفات الأرشيفية من غزة والضفة لمكان آمن

السبت، 11 يناير 2025 10:23 ص

مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة

السبت، 11 يناير 2025 10:42 ص



الرجوع الى أعلى الصفحة