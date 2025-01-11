اتهام شخص بقتل زوجته بالمنتزه في الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية ـ أحمد الزغبي

تباشر جهات التحقيق بالإسكندرية، التحقيق فى واقعة إتهام عاطل بقتل زوجته خنقا فى منطقة الزاويدة بريف النتزة، إثر مشاجرة بينهما بسبب عدم إحضاره هدية بمناسبة السنة الجديد ،وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بورود بلاغ من عاطل، بقيامه بقتل زوجته خنقا بسبب خلافات زوجية بينهما.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط مباحث القسم،وتبين من المعاينة والفحص وجود جثة المتوفيه ا.م.م، ربه منزل،مسجاة بأرضية الشقة سكنها فى منطقة الزوايدة بريف المنتزة،ترتدى كامل ملابسها،وبمناظرتها تبين وجود سحجات وتورم بمنطقة الرقبة.

وبسؤال الزوج المتهم" ا.ا.ا"30 سنة،عاطل،قرر بنشوب مشاجرة بينه وبين وزوجته المتوفيه" ا.م.م،د" ربه منزل، بسبب عدم تبادل الهدايا معها بمناسبة رأس السنة الجديدة علي أثرها قام بخنق المجنى عليها باصبعيه عده ثواني حتى توفيت.

وبسؤال الشهود قررت شقيقة المجني عليها، أن المتهم كان لا يعمل وان شقيقتها واسرتها هم الذين كانوا يتولون الإنفاق على مصروف المنزل، كان المتهم دائما التعدي علي المجني عليها، وأنه سبق أن هددها بالقتل، ويوم الواقعة علمت أن المتهم قام بخنق شقيقتها وقتلها.فيما قررت والدة المجني عليها أن المتهم شرع في قتل أبنتها من قبل.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على جهات التحقيق.