اليوم السابع
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السبت، 11 يناير 2025 01:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إعادة توطين 47 ألفا من متضرري زلزال منطقة "شيتسانج" الصينية

السبت، 11 يناير 2025 01:02 م
إعادة توطين 47 ألفا من متضرري زلزال منطقة "شيتسانج" الصينية زلزال الصين _ أرشيفية
أ ش أ

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أكدت وزارة إدارة الطوارئ الصينية اليوم /السبت/ أنه تم إعادة توطين ما يزيد عن 47 ألفا من المتضررين جراء زلزال ضرب منطقة "شيتسانج" ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين.

ونقلت قناة ( سي جي تي إن) الصينية عن مسؤول بوزارة إدارة الطوارئ الصينية قوله: "إنه تم إعادة توطين المتضررين في أكثر من 200 موقع مؤقت مع تلبية الاحتياجات الأساسية".. موضحا أنه تم إرسال نحو 42 ألف مادة إغاثية إلى المناطق المتضررة.

وكانت حكومة منطقة "شيتسانج" ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين قد أعلنت مؤخرا عن رصد إجمالي 646 هزة ارتدادية بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر محافظة "دينغري" صباح يوم الثلاثاء الماضي، وتسبب الزلزال في مصرع 126 شخصا وإصابة 188 آخرين.

 







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