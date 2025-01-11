إدارة بايدن تتيح لنحو مليون مهاجر البقاء في واشنطن لمدة 18 شهرا إضافية

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أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم /السبت/، أنها ستتيح لنحو مليون مهاجر البقاء بشكل قانوني في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا إضافية.

وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية - بأنها ستمدد طوال هذه الفترة نظام الحماية الخاص، الذي يشمل 1900 سوداني، و232 ألف سلفادوري، و600 ألف فنزويلي، وأكثر من 100 ألف أوكراني.

ويمنح هذا الإعلان للمهاجرين السلفادوريين والسودانيين والأوكرانيين والفنزويليين الذين يتمتعون حاليا بوضع الحماية المؤقتة، تجديد تصاريح عملهم وحماية الترحيل بموجب هذه السياسة التي توفر مهلة قانونية للأجانب القادمين من البلدان التي تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى التي تجعل عمليات الترحيل غير آمنة.

ويأتي هذا الإعلان قبل 10 أيام من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والذي تعهد بتنفيذ "خطة طرد جماعية" لمهاجرين بعد تسلمه السلطة.