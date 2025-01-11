إحالة أوراق 4 متهمين إلى فضيلة المفتي لقتلهم شابا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات فوه، بإحالة أوراق 4 متهمين لفضيلة المفتي وحددت جلسة الأول من مارس للنطق بالحكم لقيامهم بالقتل عمدا مع سبق الاصرار.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبد العاطي، نائبًا، وأحمد مصطفى قنديل، نائبًا، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 19372 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 2195 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ، حيث قضت المحكمة بإحالة أوراق المتهمين الثاني، الثالث، الرابع ، الخامس، لفضيلة المفتي وحددت جلسة الأول من مارس للنطق بالحكم.

وكان المستشار منير صالح ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال "ح.ا.ا.ش"62 سنة ، عامل زراعي ، و"ا.ح.ا.ا.س"، 29سنة، و"و.ح.ا.ا"، 41سنة، و"م.ح.ا.ش"34سنة، و"ح.ح.ا.ش"، هارب، عامل زراعي وجميعهم أشقاء ومعهم والدهم الذي توفي في السجن، وجميعهم من إحدى عزب سنهور المدينة بدسوق، وأحيلوا جميعا للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات فوه لأنهم في يوم 21 يوليو 2024 بدائرة مركز شرطة دسوق قتلوا المجني عليه محمد محمد محمد عبد المجيد شتا، عمدا مع سبق الاصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وعصي شوم، وتوجهوا حيث أيقنوا تواجده ، ونشبت فيما بينهم مشادة كلامية تحولت لشجار.

وقام المتهمون بإخراج الأدوات والأسلحة البيضاء التي أعدوها سلفا لارتكاب الواقعة من داخل الجرار الزراعي خاصتهم متعدين على المجني عليه بالضرب مستخدمين تلك الأدوات، واستقرت بمناحي متفرقة بجسده ، وما أن حاول المجني عليه الفرار قام المتهم الثاني بالإمساك به وتقييد حركته لشل مقاومته، وما أن ظفر به المتهم الأول حتى سدد له عدة طعنات استقرت برقبته ووجهه وبطنه فسقط أرضا مضرجا بدمائه يلفظ أنفاسه الأخيرة ومحدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفق ما جاء بالتحقيقات.

وفي تحقيقات النيابة العامة التي قام بها مصطفى أشرف، وكيل النيابة العامة بدسوق قال المقدم فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بشأن طلب تحريات حول الواقعة أكد صحة الواقعة بسبب خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه على طريق فاصل بين ارضهما، وبتاريخ الواقعة توجه المتهم الأول وصحبته أولاده إلى المجني عليه حال تواجده بأرضه الزراعية وبحوزتهم أسلحة بيضاء وشوم ، وامسكوا به وانقضوا عليه بالضرب حتى لقي حتفه.