الإعدام لـ"غنام" بتهمة قتل زوجته فى إحدى قرى مركز دسوق بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، اليوم السبت، حضوريًا بإعدام غنام، متهم بقتل زوجته عمدًا داخل حظيرة مواشي يملكها بناحية قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبد العاطي، نائبًا، وأحمد مصطفى قنديل، نائبًا، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 13270 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3845 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكانت جهات التحقيق أحالت "طاهر.ع.ا.ع.خ"، 30 سنة، غنام، ويقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات فوه، لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 21 سبتمبر 2023 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل المجني عليها زوجته عبلة كامل الخولي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على ذلك لارتيابه في سلوكها.

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه أنه استدرجها إلى حظيرة المواشي خاصته فانهال عليها بأداة "قالب طوب" أصابت وجهها من الناحية اليمنى العلوية، وأعقب ذلك بتكبيل يديها وساقيها بأداة "الأحبال"، ثم وضع غطاء رأسها بثغرها محكمًا غلقه بقطعة من جوال بلاستيكي مانعًا إياها من الاستغاثة والحركة والمقاومة محدثًا بها إصاباتها بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها، كما وجهت له جهات التحقيق إحراز قالب طوب وحبال تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون الضرورة المهنية والحرفية.