اليوم السابع
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هبوط أرضى بالغردقة بسبب كسر فى خط المياه الرئيسى بقسم أول

الجمعة، 10 يناير 2025 10:42 م
هبوط أرضى بالغردقة بسبب كسر فى خط المياه الرئيسى بقسم أول الهبوط الأرضي
البحر الأحمر- عماد عرفة

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شهدت المنطقة المجاورة لقسم أول الغردقة ، هبوط أرضى ، بسبب كسر في خط المياه الرئيسى،  على الفور وجه اللواء ياسر حماية،  رئيس مدينة الغردقة، بسرعة التعامل مع الهبوط الأرضي الناتج عن كسر في خط مياه رئيسي بجوار قسم أول الغردقة.

وأكد رئيس المدينة أن هناك توجيهات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالتعامل الفوري لحل المشاكل التي تمس حياة المواطنين بمدن المحافظة على الفور.

واوضح  اللواء ياسر حماية رئيس المدينة ان تم توجيه  قسم المشروعات بالمدينة بالتحرك الفوري والسريع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح الهبوط الأرضي الناتج عن كسر خط مياه رئيسي بقطر 600 مم بجوار قسم أول الغردقة .

وتابع ؛  رئيس المدينة أنه تم اتخاذ الإجراءات الفورية لوقف التسرب وغلق الخط، لبدء الأعمال والتعامل مع الهبوط الأرضي.


 







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