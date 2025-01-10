تعرف على قسم قسطرة القلب الجديد بمستشفى الغردقة العام فى 7 نقاط

البحر الأحمر - عماد عرفة

تسابق مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر الزمن للانتهاء من الإنشاءات النهائية لافتتاح قسم قسطرة القلب الجديد بمستشفى الغردقة العام.. تعرف على أهم إمكانياته وتفاصيله فى المعلومات الآتية:

- تكلفة قسم القسطرة وجراحات القلب بمستشفي الغردقة العام بلغت 400 مليون جنيه

- يضم أحدث الأجهزة فى القسطرة وجراحات القلب وكذلك بنك دم مستقل ومعمل كامل لخدمة غرف العمليات فقط

- يتكون مبني المركز من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، بداخله غرفة عناية القلب المركزة بأحدث الأجهزة وغرفة عمليات شاملة غرف التحضير قبل العملية

- كما يضم غرفة الإفاقة وغرف إقامة داخلية، غرفة عناية مركزة لجراحات القلب بالإضافة إلى المكاتب الإدارية.

- المركز تم تجهيزه بأحدث وسائل الدفاع المدنى لمقاومة الحريق، وجارى إنشاء مبنى محولات للمركز، حيث سيتم تزويده بمولد 1 ميجا، و2 محول 4 ميجا، موزع 8 خلايا.

- يتم احلال وتجديد المبني الفندقي للمستشفى العام لخدمة المركز حيث تم الانتهاء من 80% من أعمال الإنشاءات بالمبنى.

- كما يضم المركز معامل ووحدة علاج طبيعى بالإضافة إلى عناية مركزة شاملة، وعناية مركزة للأطفال.