ننشر أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10-1-2025 بأسواق البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة باللحوم بأنواعها المختلفة بأسواق محافظة البحيرة ، اليوم الجمعة 10 يناير 2025

وشهدت أسعار اللحوم بأسواق محافظة البحيرة اليوم إستقرارا واضحا، مع بداية العام الجديد ،حيث تتراوح أسعار اللحوم بأسواق محافظة البحيرة من 280 للكيلو إلى 420 جنيه للحوم البقرى .

فيما طرحت مبادرة حياة كريمة لحوم بلدية من خلال منافذها الثابته والمتنقلة بسعر 260 جنيه للكيلو ، كما طرحت لحوما مجمدة بسعر 185 جنيه للكيلو، إلى جانب عبوة دجاج تصل الى كيلو بسعر مخفض 85 جنيه



ودفعت مبادرة حياة كريمة بعدد من السيارات المجهزة بثلاجات لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة داخل المناطق الشعبية والقرى الأكثر إحتياجا .

كما إفتتحت مؤسسة حياة كريمة أول منفذ ثابت لبيع اللحوم والدواجن بأسعار إقتصادية بأرض المعارض بمدينة دمنهور .