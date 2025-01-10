نائب وزير الصحة يتابع ميدانيا الخدمات الصحية للمواطنين بمنطقة المعادي الطبية

كتب وليد عبد السلام

قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بزيارة ميدانية، شملت مكتب صحة المعادي، وعيادة الحي التابعتان لمنطقة المعادي الطبية بمحافظة القاهرة، وذلك بهدف متابعة سير العمل، والوقوف على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الفرق الطبية واتخاذ أي إجراءات تصحيحية فورية لضمان تحسين الأداء.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل، بدأ جولته بزيارة مكتب صحة المعادي واطمئن على الانضباط الإداري، وجميع الخدمات الصحية المقدمة، بدء من تطعيمات الأطفال، والمسافرين وتسجيل المواليد والوفيات، حيث وجه بإعادة تنظيم المكاتب بالشكل اللائق، وتحويل المتغيبين بدون عذر للتحقيق.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير استكمل زياراته بتفقد عيادة الحي بالمعادي، واطمئن علي تواجد الفريق الطبي وجميع العاملين بالعيادة، وتوافر جميع مستلزمات الفحوصات الطبية الأولية بعيادات طب الأسرة والأطفال والأسنان وراجع مخزون الأدوية بالصيدلية، وأكد على دقة البيانات خلال التسجيل الطبي، وكذلك الالتزام بدقة قياسات متابعة الأطفال.

واختتم نائب الوزير الزيارة بتوصية مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بالمتابعة المستمرة للأداء في المنشآت الصحية، والعمل على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

