مصرع شخصين وإصابة 20 آخرين فى عاصفة ثلجية بفرنسا.. فيديو

فاطمة شوقى

لقي شخصين على الأقل مصرعهما وأصيب عشرون آخرون جراء عاصفة من الثلوج والبرد في بلدتي كروا وفالنسيان في منطقة هوت دو فرانس في شمال البلاد.



عاصفة ثلجية فى فرنسا

وقال محافظ المنطقة برتراند جوم إن حالتى الوفاة هما رجل سقط أثناء سيره على رصيف جليدي في كروا بالقرب من ليل، ورجل بلا مأوى توفي بعد معاناته من انخفاض حرارة الجسم ، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

@eltiempoes Europa se enfrenta a un intenso temporal de nieve y hielo. En Francia, la nieve ha llegado a caer a nivel del mar, y ha cubierto algunas playas en la región de Île-de-France. Las intensas nevadas también llegan a Reino Unido y Alemania⚠️ ♬ sonido original - eltiempoes

وأفادت السلطات أيضًا أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة في حادث مروري أثناء العاصفة، فيما أصيب العشرات بجروح طفيفة.

❄️ Strasbourg, Valenciennes, Roubaix... les images témoins BFMTV de la neige dans le Nord et l'Est de la France pic.twitter.com/O1kDaSqBWo — BFMTV (@BFMTV) January 5, 2025

وتشير التقديرات إلى أن نحو 1000 منزل أصبح بدون كهرباء مؤقتا في منطقة با دو كاليه، أيضا في شمال البلاد، والتي شهدت أيضا تعليق خدمات السكك الحديدية فيها.

وتعانى بعض الدول الأوروبية الآخرى من سوء في الأحوال الجوية أيضا ، ونصحت إدارة مطار بروكسل الدولي في بلجيكا المسافرين بالتأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار والمغادرة قبل وقت كاف نظرا للظروف الجوية على الطرق، حيث تسبب تساقط الثلوج في حدوث اضطرابات في مطار "زافينتيم".

وقال إحسان شيوا لخلي المتحدث باسم مطار بروكسل - حسبما ذكرت صحيفة "لوسوار" البلجيكية - إن معظم الرحلات الجوية تشهد تأخيرات بعضها يصل إلى ساعة كاملة، كما تم إلغاء خمس رحلات بشكل كامل.



فرنسا عاصفة ثلجية



وأكد أن التأخيرات تعود إلى عملية إذابة الجليد عن الطائرات قبل أن تتمكن من الإقلاع.. مشيرا إلى أنه يجب معالجة كل طائرة.

وأضاف المتحدث أن الأمر يستغرق 20 دقيقة على الأقل بالطائرة الواحدة، كما تحتاج مدارج الطائرات أيضا إلى المعالجة أو إزالة الثلوج منها.. موضحا أن الرحلات الملغاة تشمل رحلات إلى ميلانو ووارسو والبندقية وغيرها، حيث تم اتخاذ هذا القرار بشكل وقائي لتفادي حدوث تأخيرات أكبر في وقت لاحق.