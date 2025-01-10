مشاجرة بين منشئ محتوى وآخرين بسبب خلافات الجيرة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بينهم منشئ محتوى في الجيزة، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بحزيرة تابعة لدائرة قسم الجيزة.

بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين منشئ محتوى وآخرين، بسبب خلافات الجيرة، وإغلاق الأول ممر مجاور لمنزله، يستخدمه المارة في العبور.

تم التحفظ على طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.