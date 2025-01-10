القبض على المتهمين بسرقة مواتير مياه من داخل مخزن فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بسرقة مواتير مياه من مخزن بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أنهم 5 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض مخزن داخل كمباوند للسرقة، والاستيلاء على مواتير مياه.

بإجراء التحريات تبين أن 5 أشخاص وراء ارتكاب السرقة، وبإعداد كمين لهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالسرقة، وأرشدوا عن المواتير المسروقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.