مديرية التعليم بالبحر الأحمر تعلن جاهزيتها لامتحانات النقل بجميع الصفوف

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت فايزة أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024/2025، والتي ستبدأ غدًا السبت بأغلب الصفوف .

واكدت مدير مديرية التربية والتعليم أن من المقرر أن يؤدى 42,333 طالبًا وطالبة من المرحلة الابتدائية (الصف الثالث، الرابع، الخامس، والسادس) امتحاناتهم على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وسيؤدي 21,312 طالبًا وطالبة من المرحلة الإعدادية امتحاناتهم على مستوى الإدارات التعليمية، وفيما يخص المرحلة الثانوية، سيؤدي 8,952 طالبًا وطالبة امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي (منتظم، خدمات، خاص عربي، خاص لغات).

وكان بدأ طلاب التعليم الفني (الصناعي، التجاري، والفندقي) لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الماضى، طبقًا للجدول المعلن سابقًا، أكدت مدير المديرية أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات لضمان توفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات وحتى إعلان النتيجة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض، بما في ذلك تعقيم اللجان والنظافة المستمرة، وشددت خلال اجتماعها مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية على ضرورة منع اصطحاب الطلاب والمعلمين للمحمول، مع التأكيد على إعلان الجدول في أماكن واضحة لجميع الطلاب.

كذلك التأكيد على ضرورة توفير جو مناسب لأداء الامتحانات بشكل مريح وآمن، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كذلك التأكيد على استعدادات المديرية القصوى لتلقي الشكاوى والاستفسارات خلال فترة الامتحانات، مع سرعة حل أي مشكلات قد تطرأ.

وبالنسبة لجدول الامتحانات، أوضحت مدير المديرية أن امتحانات المرحلة الابتدائية والصف الثاني الثانوي ستُعقد في الفترة الصباحية، بينما ستُعقد امتحانات المرحلة الإعدادية والصف الأول الثانوي في الفترة المسائية.